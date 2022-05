Sandrine TETE

La société AVS est une entreprise de Travail Temporaire et de Recrutement spécialisée dans le domaine Industriel et Nucléaire.

Certifiée CEFRI, nous intervenons sur tous sites nucléaires de France.

Nous sommes régulièrement à la recherche de profils qualifiés dans le domaine de la maintenance, électricité, robinetterie, radioprotection...

N'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer votre CV : avs.lyon@orange.fr





Nous recrutons pour les CNPE de la Vallée du Rhône :



- Ingénieur études tuyauterie Loyettes CDI

- Electricien nucléaire H/F Bugey CDI

- Projeteur en tuyauterie/ Chaudronnerie Loyettes CDI

- Chargé d'études en électricité Loyettes CDI

- Chargé de travaux en robinetterie (CNPE Vallée du Rhône) CDI

- Chargé affaires électricité (hors nucléaire) Chassieu CDI



Mes compétences :

Recrutement

Management

Développement commercial

CEFRI

Dosimétrie