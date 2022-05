Sandrine THACH-MONESTIER

Responsable d'un service socio-culturel accompagnant des personnes en situation de handicap depuis près de 10 ans, et après 2 ans de formation concluent par un diplôme de niveau 1 dans le secteur de l'ESS, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Conduite de projet

Médiation artistique

Gestion de projet

Créativité

Méthodologie

Médiation culturelle

Animation d'équipe

Animation de réunions

Recrutement

Accessibilité aux personnes handicapées

Animation socioculturelle

Gestion budgétaire

 Fédérer des collectifs dans une dynamique partic

 Prendre la parole en public

 Concevoir, piloter et rédiger des projets innov

 Développer et animer des réseaux de partenaires