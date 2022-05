Sandrine THEBAUD

ARTEK Formations a pour coeur de métier la prévention des risques et la sécurité dans le secteur du spectacle et de lévènement. Dirigeante de la structure depuis 2013, j'ai assuré plusieurs années la fonction de responsable administrative et financière avant d'en prendre pleinement la conduite.



Notre organisme est agréé par la Préfecture de Loire-Atlantique et inscrit dans le Répertoire de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant (CPNEF:SV). Il est également habilité par lINRS. En 2017, il a été référencé dans le Datadock par l'Afdas.



Nos clients sont des salles de spectacles, parcs des expositions, théâtres, entreprises de location & de régie pour lévènement, services fêtes et cérémonies des mairies et collectivités, festivals et évènementiels, cirques, parcs dattraction, campings, casinos,



Notre valeur-ajoutée, ce sont nos formateurs: des professionnels en activité, qui interviennent dans des structures de référence du secteur, et qui ont été sélectionnés pour leur expertise technique et leur pédagogie active liée au terrain. Qui mieux que des professionnels du spectacle pour vous former ?



Gage de sécurité et de compétence, de nombreux organismes et collectivités nous font confiance >> Découvrez-les sur notre site.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Ressources humaines

Organisation d'entreprise

Gestion administrative

Relationnel

Recrutement

Gestion financière

Communication

Gestion de la relation client