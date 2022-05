Sandrine THERIAU

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'Assistante où de Secrétaire Commerciale et Administrative.



Plus de 25 années d’expérience professionnelle en tant que Secrétaire Commerciale et Administrative m’ont permis d’acquérir de multiples compétences dans le secrétariat, le commercial et l’informatique notamment sur le logiciel SAP module SD.



Je parle Anglais et j'ai quelques notions d'Italien.



Mes compétences :

consciencieuse

Motivée

Organisée

Sérieuse