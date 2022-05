Sandrine THOMAS

Ancienne commerçante indépendante, en reconversion professionnelle.

Je viens de valider un projet en cuisine, et je rentre le 09/02/2015 en atelier sectoriel cuisine et service à l'Aformac de Clermont-Fd.

Cet atelier se termine le 15/06/2015 et à l'issu de celui-ci, je serais à la recherche d'un emploi d'aide-cuisinière afin de préparer mon CAP Cuisine, que je compte passer en candidat libre en juin 2016.



Mes compétences :

Vente et relation clientèle

Gestion des stocks

Bonne connaissance des produits alimentaires