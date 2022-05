Sandrine THOMAS

Praticienne santé en bien-être de la personne depuis 15 ans, retrouvez ma présentation complète et les différentes prestations proposées sur le site de mon Cabinet libéral :



www.psyrelaxgap.fr



Je propose aussi mes compétences en tant que Consultante en Ressources positives-Gestion du stress-Bien-être de la personne dans le cadre de Séminaires d'entreprises (personnel et dirigeants), Tourisme d'affaires, Manifestations culturelles et sportives, Rencontres professionnelles.





Mes compétences :

Séminaires d'entreprises

Tourisme d'affaires

Consultante

Conseil

Bien être

Coaching

Gestion du stress

Animation d'ateliers

Associations sportives