Sandrine THUILLIER

J’exerce depuis plus de 10 en tant que Chef de projet EDI avec la mise en place des flux avec SAP.

Lors de ces déploiements, j'ai du analyser les besoins, les développer, les tester jusqu'à leur mise en production.

J'ai travaillé dans différents secteurs comme la distribution, l'automobile, la fonction publique,..



Mon dernier poste m'a fait découvrir et pratiqué le paramétrage du module ventes de SAP.

Cela m'a donné l'envie de m'orienter vers un poste de consultante fonctionnel SAP ventes (SD) et à ce titre j'ai suivi l'Académie des Ventes de SAP et je suis en préparation de la certification.



Je souhaiterais rejoindre une société en tant que Consultant SAP SD ou je pourrais apporter mes compétences et mettre en pratique ce que j'ai appris lors de l'Académie des ventes SAP.



#SAP, #SAP SD, #SAP Ventes, #EDI, #IDOCS



Mes compétences :

EDI

SAP IDOC

SAP SD