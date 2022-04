Yanant SAW

Bonjour, je m'appelle Yanant, je suis française d'origine Birmane. Je suis arrivée en France à 18 ans sans parler un mot de français, et je suis fière d'être devenue ce que je suis aujourd'hui. Ma vie est le fruit d'un long travail et d'une abnégation sans faille. Je suis ouverte aux propositions professionnelles, et n'ai pas peur de devoir apprendre si vous souhaitez me proposer un poste dans lequel je n'ai pas trop d'expérience. En effet, mes compétences sont transférables d'un métier à un autre, si ce dernier m'intéresse.



Mes compétences :

Implication

Organisation

Adaptabilité

Leadership

Conscience professionnelle