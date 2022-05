Sandrine TIRELLI

Les premiers temps de ma vie professionnelle se sont attachés à construire des actions spécifiques au domaine culturel. Très ancrées dans les réalités de terrain, ces actions ont tantôt participé à la démocratisation des arts, tantôt à la dynamique de territoires.

La capitalisation de connaissances théoriques, que représentent mes études universitaires en géographie et aménagement, au-delà de l’acquisition d’une culture généraliste et méthodologique a renforcé cette préoccupation constante de conception, déploiement et accompagnement de dynamiques territoriales.

Mon détour par les Systèmes d’Information Géographique a été l’occasion d’acquérir des outils de Géographie appliquée complétant véritablement les méthodes de sciences sociales acquises au cours de ces dernières années.

Mes deux dernières années d’activités, tant professionnelles (chargée de mission, technicienne d’études, directrice de service public) que de recherches personnelles (rédaction de mémoires) ont conforté les objectifs que je me posent : agir pour et avec les territoires.



Mes compétences :

Politiques culturelles

Développement territorial

Aménagement du territoire

Géomatique

Géographie

Sciences humaines et sociales

Tourisme