Sandrine TORTAJADA

DOMAINES DE COMPETENCES



LOGISTIQUE/TECHNIQUE

Evaluer et ajuster les besoins en fonction des plannings / prévision de production

Sécuriser les délais

Communiquer avec les différents métiers (production, qualité, métiers supports, fournisseurs)

Alimenter et analyser les différentes bases de données

Enquêter sur les dysfonctionnements et apporter des solutions

Trouver des solutions alternatives en cas de rupture de flux

Fournir les documents nécessaires à la production pour application des gammes de travail

Prioriser son travail et identifier les tâches urgentes

Appliquer les procédures internes

Appliquer les règles dhygiène et de sécurité



MANAGEMENT

Formation et intégration des nouveaux arrivants

Conduite de réunion

Management de proximité

INFORMATIQUE

Pack Office,Gmail,Google drive

SAP PGI et PEA

ACPng/Tandem/Eagle

CATIA / 3D juump

ZAMIZ ImageMaster/AIRINA

AirnavX/Explorer/Normaster/CDIS/

MyDOC/ AIRBUSWORD

RELATION CLIENT

Respect des procédures

Assurer le suivi de la demande client

LANGUES :

Espagnol : niveau avancé

Anglais : niveau intermédiaire