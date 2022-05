Sandrine TOUMI

Mon expérience ..

 Management et gestion d’une équipe commerciale jusqu’à 15 personnes France – Nord.

 Connaissance commerciale et technique secteur B to B

 Conception projets développement C.A sur différentes lignes de produits.

 Organisation de l’équipe commerciale, fixation des objectifs, motivation et évaluation des collaborateurs , Animations de réunions d’équipe et opérationnelles .

 Coaching et accompagnement à la Prospection et négociation terrain.

 Elaboration et négociation d’offres commerciales multi–sites

 Gestion opérationnelle mise en place des nouveaux clients sur notre réseau supports de communication niveau national.

 Gestion d’un portefeuille Clients Grands Comptes dans un contexte B to B

 Définition et mise en place d’une stratégie commerciale, définition et mise en œuvre de plan d’action.

 Gestion des appels d’offres

 Négociation avec des acteurs tels que Aéroport de Paris – RATP – Groupe NGE – AON - PONTICELLI….

 Organisation et gestion des réunions commerciales, création d’animations d’aide à vente, suivi des résultats,

 Identifier les besoins et les difficultés concurrentielles secteurs et apporter des solutions.

 Création supports marketing pour fidéliser nos Clients.

 Participation Commission industrielle siège – Création des OP V.I.

 Mise en place et respect de la politique d’entreprise, achat, part de marché, procédures..

 Optimisation de la qualité des prestations commerciales opérationnelle sur nos agences en lien avec CDA

 Suivi des reporting Clients et renouvellement des offres commerciales.

 Management du gestionnaire de flottes et participation aux opérations terrain avec l’équipe, trie de carcasse, relevé pour envoi en rechapage, cartographies chez les Clients ..

 Séance de négociation avec les manufacturiers.

 Connaissance et vente poste d’économie législation environnemental charte CO2 via manufacturier



Mes compétences :

30 ans d'experience dans le secteur BtoB...