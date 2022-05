Sandrine TRABAREL

Après un parcours des plus chaotique mais au combien formateur dans ma compréhension de ce pour quoi je suis faite, j'ai enfin trouvé ma voie et je suis aujourd'hui thérapeute en "Reconnecting Healing".

C'est en 2013, alors que je m'étais engagée dans une tout autre direction, que j'ai découvert Eric Pearl et les soins reconnectifs. J'ai su en écoutant son discours que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps. Ce n'étais pas juste une simple interpellation mais quelque chose que je ressentais vraiment dans tout mon être. Je me suis mise en quête pour en savoir plus sur le sujet et j'ai découvert que Eric Pearl parcourait le monde pour former des thérapeutes en "Reconnecting Healing". Suite à quelques problèmes de santé j'ai donc décidé de tester par moi-même et j'ai pris rendez-vous pour un soin à distance. J'étais quand même un peu sceptique je vous l'avoue sur le fait que le soin se fasse à distance mais bon ... mon problème de santé prenait de l'ampleur et je me refusais à prendre des médocs qui allaient me détraquer autre chose de toute manière, j'étais donc fin prête pour l'expérience.

Ma première séance, je dirais que bof ... j'avais ressenti des trucs mais bon le résultat n'était pas ce que je souhaitais. J'étais aussi prévenue que mes symptômes risquaient d'augmenter avec le travail énergétique et que je ne devais pas m'affoler. De même, si je ne ressentais rien ou que je m'endormais tout était normal, ce n'était pas grave car le travail se faisait et qu'il se passait toujours quelque chose ... J'ai donc pris mon mal en patience sans attendre quoi que ce soit comme il m'était préconisé et puis ma 2nd séance à eu lieu. Là les choses étaient différentes, beaucoup de ressentis internes mais aussi externes ... je voulais programmer une 3ième séance mais le thérapeute m'a dit que normalement je n'en aurais pas besoin. Et effectivement, pendant 3 jours mon problème était toujours là puis petit à petit il a totalement disparu ! Cela faisait 10 mois que je ne dormais pratiquement plus la nuit à cause de mon problème de santé et d'un coup plus rien ....

J'étais donc totalement et définitivement conquise par les soins de "Reconnecting Healing" et aujourd'hui après avoir suivi le séminaire de formation avec Eric Pearl je suis thérapeute en "Reconnecting Healing".



Mes compétences :

Communication

Dynamique

Ecoute

Psychologie clinique

Relations humaines

Secrétaire médicale

Thérapeute en "Reconnecting Healing"

Créativité