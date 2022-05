Sandrine TRIKI

Ce qui fera la différence sur le long terme, c’est le service rendu au client.

Au sein du département Pompes centrifuges/Robinetterie industrielle, mission polyvalente au service des clients de l’entreprise avec connaissance des problématiques de commandes marchés publics et privés, France et Export. Compétences linguistiques (anglais et allemand), techniques dans des domaines tels que les transports, les moyens de paiement, les douanes. Un seul objectif : assurer la commande dans les termes du contrat en garant du bon respect des processus administratifs et optimiser la satisfaction client.

«2 en 1» car je suis aussi Responsable Qualité et «touche à tout», j’apprécie d’être associée à des études et analyses avec les départements financiers, informatiques, logistiques et marketing.