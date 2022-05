Sandrine TROMBINO

Bonjour, je suis Sandrine,médium pure, avec un don de naissance par filiation qui s'est imposé à moi petit-à-petit et qui s'est développé naturellement au fil des années. J'exerce depuis plusieurs années déjà cette merveilleuse énergie qui se canalise en moi sous forme d'images visuelles et par intimes convictions.

Je travaille avec support, uniquement en connexion avec le divin. Je suis précise, je vous ferai une voyance sincère et authentique. J'exerce également en coaching au service du bien-être, aide et conseil de vie. Mes flashs par signes ou par symboles sont très précis, je vous ferai une voyance de qualité. Je ne réponds pas aux questions sur la santé et la magie.

Je pourrai à travers mon ressenti vous aider dans le domaine de l'Amour, ma spécialité, la réussite professionnelle, familiale et amicale. Sans aucune complaisance, je répondrai à toutes vos questions avec clarté et en toute simplicité.



Mes compétences :

Ecoute