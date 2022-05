Sandrine TURGIS

Responsable Administratif et Accueil dans un Ehpad et après une formation en Master 2 Management des Organisations Sociales à l’IAE de Caen (résultats le 8 juillet prochain), j’envisage d’évoluer vers un poste de direction en Ehpad.



Mes compétences techniques et l’enseignement managérial acquis lors de ma formation renforcent ma volonté d’accompagner de futurs collaborateurs dans la réalisation de projets tant individuels que collectifs au bénéfice de publics vulnérables.

Mon souhait est de mettre en place une organisation de qualité au service des usagers et des collaborateurs pour que chacun soit satisfait quelles que soient ses attentes et souhaits.

Mes cinq ans d’ancienneté dans le secteur médico-social m’ont permis d’appréhender la loi, les normes qualité (évaluations interne et externe, certification Afnor et labellisation de la mutualité française) et des valeurs telles que la dignité, le respect, le maintien de l’autonomie.

Aujourd’hui, je suis responsable de la réécriture du projet de mon établissement que j’ai choisi de réaliser dans une démarche participative.



Mes compétences :

facturation

Gestion administrative

Contrat de travail

DUE

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Aisance relationelle

Planification

Comptabilité

Management