Sandrine Valérie BURDET

En tant qu'assistante administrative et bras droit de responsables, j'ai corrigé les imprimés et les publications, relu les documents officiels et géré tout le poste lié à l'administration.

J'y ai coaché et soutenu des personnes en recherche d'emploi, je me suis occupée de leurs dossiers et parcours socio-professionnel.



Par la suite, en tant que publi-reporter, j'ai mené des interviews, reportages et assuré le contenu complet d'un magazine digital qui promeut les Métiers et les Talents.