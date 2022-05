Sandrine VALLEZ

Un début de parcours dans les sociétés holding du groupe LP2C à Toulouse en CDD ; puis un démarrage très intéressant dans une société filiale du groupe : la Société IDE Environnement qui venait de subir un détournement de fonds par leur ancien comptable, au sein de laquelle je suis devenue comptable unique de cette PME d'environ 20 salariés.

Malheureusement le secteur d'activité en difficulté (Bureau d'étude en Environnement) à conduit à un licenciement économique.

Par la suite j'ai intégré la société Toulouse Véhicules Industriels (concession poids lourds de la marque SCANIA et utilitaires NISSAN) dans un service de comptabilité de 3 personnes au sein de laquelle je gérais la trésorerie, la comptabilité clients, et toute la comptabilité de la société filiale de locations de véhicules.

Pendant plus d'un an et demi, j'ai du travaillé avec les difficultés d'un redressement judiciaire, qui a malheureusement abouti à une liquidation de la société.

Aujourd'hui je suis comptable au sein de la société ADLTP à Montauban, je m'occupe de toute la comptabilité de deux structures (une basée à Montauban, l'autre à ALBI) ; et de toutes les démarches administratives.



Autonome, rigoureuse, et dynamique j'ai toujours été très impliquée dans les activités des structures dans lesquelles j'ai travaillé.



Mes compétences :

Comptabilité

Trésorerie

Fiscalité

Secretariat