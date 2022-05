Sandrine VAN DE WANDEL

COMPETENCES



RESSOURCES HUMAINES :

- Conseil et accompagnement des salariés en fonction de leurs besoins en formation

- Suivi administratif et logistique des formations

- Tenue de tableaux de bords et reporting d'activité

- Gestion administrative des candidatures et sourcing de CV

- Création de fiches de poste et d’un support d’entretien d’évaluation

- Entretien de recrutement et d'évaluation





COMMUNICATION :

- Création de supports de communication (dépliants, catalogue, newsletter, mailings....)



COMMERCIAL :

- Elaboration d'un argumentaire

- Connaissance des règles de l'entretien téléphonique

- Fidélisation des clients



MANAGEMENT :

- Management d'une équipe de 15 personnes



INFORMATIQUE :

- Pack Office

- Progiciels : Ciel et Cegid