Sandrine VANNIERE

Trentenaire, ayant plus de 15 ans d'expérience dans la bancassurance.

J'ai acquis mon expérience sur les différents postes d'une agence de réseau.

Depuis 3 ans, je suis manager d'une équipe de 10 collaborateurs.

Mes principales fonctions sont:

- gestion des ressources humaines

- gestion des flux sur les différents canaux

- accompagnement et montée en compétences des collaborateurs

- partage des bonnes pratiques

- animation de briefes et réunion

- contrôle interne



Mes compétences :

Dynamique

Esprit d'équipe

Partage