Sandrine VAZQUEZ

J'aime les métiers qui font appel au relationnel, à la communication.

J'ai une grande curiosité intellectuelle.

Je suis à l'aise avec l'outil bureautique et Internet.

Je suis passionnée par les langues étrangères.(Je parle anglais couramment et comprends bien l'italien,l'espagnol,l'arabe courant et l'hébreu).

J'adore lire,aller au ciné et tout ce qui a trait au culturel.

J'aime la musique lounge, le bollywood , ainsi que les musiques du monde (Inde,Brésil, Espagne,Cuba etc...)



Mes compétences :

Résistance stress

Ecoute

Adaptabilité

Communication

Rigueur

Médiation

Organisation du travail

Relationnel

Autonomie

Classement

Dynamisme