Soucieuse d’enrichir mes expériences professionnelles, je suis ouverte à toute proposition me permettant de mettre en œuvre les compétences que j’ai pu acquérir tout au long de ma formation et de mes emplois précédents. Ma motivation, ma capacité d’adaptation et mon implication me permettront de mener à bien de futurs projets professionnels.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité analytique