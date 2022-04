Yann BAUGIER

Bonjour,



Je suis un commercial ayant une excellente connaissance de la grande distribution (GSA - GSB) mais pouvant évoluer dans d'autres secteurs d'acivité. Ma formation linguistique initiale me permet d'assurer la responsabilité d'un secteur export ou de travailler à l'étranger.



La relation de confiance est pour moi primordiale. Fruit d'un travail en profondeur, elle permet de cimenter une relation commerciale sur le long terme.



je suis habitué à gérer des secteurs importants tout en assurant un suivi régulier et fréquent de la clientèle.



je sais négocier auprès des centrales d'achats, des magasins et des collectivités



je suis opérationnel très rapidement



Mes compétences :

Vente

Agroalimentaire

Export

Négociation

Grande distribution

Management

Développement commercial