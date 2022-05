Sandrine VERELST

DOMAINES DE COMPETENCES



o - Valorisation d'actifs immobiliers. Rénovation et mise en conformité, de l'étude à l'exécution

o - Agencement / rénovation d’appartements.

o - Projets d'aménagement tertiaire. Conception des aménagements postes de travail et espaces auxiliaires.



-- > Gestion de projet. Elaboration des plans, pièces graphiques pour présentation et communication, rédaction de pièces administratives, prescriptions, consultation des entreprises, accompagnement au suivi des travaux.



Mes compétences :

Architecture

Conception

Décoration

Second oeuvre