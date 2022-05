Sandrine VIALETTES

OFHAB est un organisme de formation et de conseil pour tous les professionnels du bâtiment, de l’architecture, pour les salariés et les particuliers.

Sa mission : proposer et répondre aux besoins en formation, exprimés par les professionnels du bâtiment et de l'architecture, via des modules ciblés et de courte durée (1 à 2jrs), ainsi que la mise en place de formations sur mesures.

Formations développement durable : Habitat bioclimatique et écologique, urbanisme durable

Formations performance énergétique : RT2012, qualité de l’air intérieur / ventilation et notion thermique du bâtiment



Depuis la RT2005 et le label BBC, la construction ne cesse d’évoluer, tant dans la conception que dans la réglementation thermique (matériels, matériaux, équipements).



Aujourd'hui, la construction de l'habitat est assurément bioclimatique (économe et confort thermique), de par l'intégration de ses principes dans les exigences de la nouvelle réglementation thermique 2012 (l'attestation BBio) en vigueur depuis janvier 2013, fixant des performances énergétiques du bâtiment.

Le contexte économique actuel, augmentation du coût des énergies et l'épuisement des ressources en énergies fossiles, engendre dans le secteur de la construction, une demande vers une démarche en faveur du développement durable et d'une transition énergétique pour une croissance verte.



OFHAB propose de concevoir des formations, permettant aux professionnels du bâtiment de compléter leurs compétences et d’être opérationnels face aux enjeux de la construction, de la transition énergétique et du développement durable.



Pour toute demande de renseignements contactez:

OFHAB Formation et Conseil

67, avenue de Montplaisir

81160 SAINT JUERY

Tel : 06 89 76 46 28

ofhabsvialettes@outlook.com









