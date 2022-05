Sandrine VILLAIN

Photographe au Cnam

J’assure les reportages photographiques liés à la vie et aux missions du Cnam, à Paris comme dans le réseau (en régions). Je réalise des prises de vues spécifiques afin d’illustrer les supports d’information et de communication. http://youtu.be/QCbYSm4HSMw

Photographe au Cnam Versailles

Exposition à la Mairie de Versailles

"50 ème anniversaire du Cnam de Versailles"



Photographe au Cnam Pays de la Loire

Exposition de mes mes photos à l'Inauguration de l'extension des locaux du Cnam à Nantes



Photographe au Cnam Versailles

Exposition à la mairie de Versailles

"40 ème anniversaire du Cnam de Versailles" et projection du film: "Cnam de Versailles, parcours gagnant" avec remise de médailles de la Monnaie de Paris.



Porte de Versailles

Exposition de mes photos sur l'évènement : présentation d'une unité mobile, lors de la 4 ème journée annuelle de l'opération Suvimax (supplémentation en vitamines et minéraux anti-oxydants), enquête de santé publique sur la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires, pilotée par l'ISTNA, Institut scientifique et technique de la nutrition et de l'alimentation.



Photographe de plateau

Sur le film "Les Nouvelles Technologies d'Information et de Communication", pour la chaire de fabrication mécanique, réalisateur Yves Chamont (Enseignement A Distance)



Photographe de plateau pour Connectic

Sur le tournage d'un film "La vie des bergers en haute montagne"pour l'émission "Faut pas rêver" (diffusée sur TV5, et FR3 National)



Photographe pour le Producteur Denis Van Berleere

Pour le festival Géographique International à Saint Dié



Photographe de plateau pour Connectic

Sur un tournage de 4 films scientifiques sur les produits de la mer (diffusés au cours de l'émission FR3 Thalassa), réalisateur Patrick Dutein :

• Du corail dans la tête

• Poison ou médicament

• Crabe vert

• Déchets de poisson (chitine)



Mes compétences :

Photographie

Adobe Photoshop CS6

Retouche photo

Montage photo

Reportage