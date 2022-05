Sandrine VIRARAGAVANE

Chargée de documentation ingénierie au Service Projets et Documentation à Samson Régulation S.A, une société internationale fabriquant et commercialisant des vannes de contrôle et de régulation. Sous la responsabilité du chef de service, je gère la documentation ingénierie, les retours des clients, la confection des dossiers techniques et constructeurs. C'est un poste qui nécessite beaucoup de rigueur et d'attention. Dynamique, autonome et sérieuse, j'ai appris à cibler les objectifs des projets. Grâce à ce poste j'ai appris des techniques et j'apprend tous les jours afin d'enrichir mes connaissances et compétences et les améliorer pour que je puisse donner le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Linux

Adobe Photoshop