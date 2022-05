Sandrine VIRASSAMY

Après un début de carrière professionnelle dans le domaine du commerce sédentaire et itinérant, j'ai opté pour une reconversion professionnelle.



J'ai choisis celui des Ressources Humaines.



Validation d'un Titre professionnel d'Assistante Ressources Humaines (bac+3).



Validation des acquis du Titre professionnel concernant le recrutement.



Après un CDI d'un an et demi, en qualité de Gestionnaire d'Agence d'Emploi pour l'agence RAS Interim & Recrutement de Tours, je me suis épanouie au sein de mon poste. A la fois gestionnaire recrutement, paie, administratif et en second plan développeur de l'agence de tours.



J'ai véritablement découvert une vocation et je souhaite évoluer dans ce domaine.



J'attire votre attention sur le fait que je suis en veille concernant le marché du travail et que je reste à l'écoute pour toutes nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Réaliser un entretien d'embauche

Mener un entretien en vue d'un recrutement

Comprendre et écouter son interlocuteur

Réaliser des supports commerciales

Comprendre le sens des objectifs vis-à-vis de l'en

Réalisation de paie

Proposer et déployer des solutions RH

Recrutement

Développement d'une activité commerciale