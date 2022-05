Sandrine VLIEGHE

Je suis actuellement à la recherche d' une nouvelle expérience, pour un poste d' assistante administrative au sein d'une PME qui pourrait me permettre de développer mes compétences commerciales et relationnelles. J ai ajouté à mes acquis la comptabilité ( enregistrement des journaux , lettrage rapprochement bancaire...) et souhaite effectuer un stage pour mettre en application mes dernières compétences.



Mes compétences :

Informatique

Management

Administratives et commerciales

Commerciale

Dynamisme

Comptabilité