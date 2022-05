Sandrine VUILLAUME

Souhaite développer mon réseau professionnel.

Au sein de l'activité vente équipements modernisation et neufs :

- Prescription auprès des entreprises générales, bureaux d'études, promoteurs immobiliers, architectes et ascensoristes.

- commercialisation d'équipements pour ascenseurs (Pack de modernisation ou équipements neufs)

- conseille, propose des solutions innovantes et assure la promotion de l'offre et du savoir-faire de DMG France.

- Interface entre les équipes techniques et chiffrages

- conduite des projets et suivi de chantier dans leur intégralité afin de garantir la satisfaction client.



Mes compétences :

Technico commerciale

Suivi de chantier

Motivée

Profil éleveur et chasseur