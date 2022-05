Sandrine WALAS

Récemment installée en Auvergne , et forte d’une expérience dans le commerce de 27 ans, je souhaite orienter ma carrière vers les métiers de l’aménagement intérieur et de la décoration pour lesquels j’ai un réel intérêt.



Mes compétences :

Se soumettre à des règles d’hygiène strictes

Gérer les caisses libre-service

Organisée, méthodique et consciencieuse

Ouverture et fermeture du point de vente

Procéder aux encaissements

Relations clients

Gérer des relations conflictuelles avec un client