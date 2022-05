Sandrine WEBER

Pour réussir ma reconversion professionnelle, j'ai suivi durant ces deux dernières années diverses formations dans le secteur tertiaire, qui doivent me permettre d'acquérir davantage de compétences tout en enrichissant déjà mes acquis. J'ai suivi la formation de secrétaire bureautique, comptable, et secrétaire medico sociale entre 2012 et 2014, je recherche à présent un emploi qui me permettrait d'avancer professionnellement mais aussi de mettre à profit mes nouvelles connaissances; Je maîtrise le pack office, la terminologie médicale, je saisie des comptes rendus sur dictaphone, je sais gérer les appels et la prise de rdv. Motivée, et disponible, j'attends avec impatience votre prise de contact.



Mes compétences :

Chargée de clientèle

Télétravail

saisie de compte rendu

Déontologie

Comptabilité

Gestion de la relation client

Archivage

carte vitale

Microsoft Office 2010

Bureautique

secrétariat médicale

medistory

Microsoft Office 2007

terminologie médicale