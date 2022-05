De nature souriante et agréable, je recherche un travail basé sur la communication et plus précisemment dans la vente, quelle soit en direct, Be-to-Be, ou par téléphone. C'est un domaine où je m'épanouie facilement, où je ne ménage pas mes efforts pour concrétiser une vente tout en satisfaisant au mieux les besoins du client, en respectant et suivant les objectifs de l'entreprise.