Sandrine WINCKLER

« Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limite. »

Le monde professionnel ne connaît pas de frontière. : j'ai quitté la Provence pour retrouver la Charente Maritime de mon enfance, j'ai laissé derrière moi le monde des affaires et de l’entreprise, j’en garde la culture du résultat et la dynamique des objectifs clairement définis.

Je me suis formée, j’ai reçu des enseignements, je continue à m’enrichir des différents courants.

Je module, je mélange chacun des précieux ingrédients qui me sont livrés et je compose mes propres recettes. L’hypnose, la Programmation Neuro Linguistique (PNL) et l' EMDR s’entremêlent en fonction des besoins, des personnalités en constituant mes précieux outils dédiés au changement.

j'exerce avec passion, et j'accompagne des personnes, dans une relation d'aide hypnodynamique basée sur la stratégie et l’orientation vers la solution selon Milton Erickson.



Mes compétences :

Transactions immobilières

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication

B to B

B to B & C

ONG et association

Prospection commerciale

Rédaction