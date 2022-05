Sandrine ZECLER

Ingénieur en développement logiciel senior avec 16 ans d'expérience (13 ans en programmation objet, 3 ans en programmation web) en tant que développeur informatique dans des domaines d’activité variés (automobile, défense, télécom, finance).

Mes dernières expériences professionnelles:

- Associée & CTO chez Efficience Software (société de conseils et services informatiques) spécialisée dans le développement web & mobile

- Intégration et personnalisation de Microsoft Dynamics CRM en C# et javascript,

- Développeur Accès Marché C++ chez Oddo Options,

- Développeur Java (réalisation d'un Système d’Information Géographique) pour la Sagem.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

C++

SQL

Javascript

HTML

SVN

Wordpress

PHP

CSS

UML

Jekyll

C#

Github

Git

AngularJS

Node.js

Microsoft Dynamics CRM

Salesforce