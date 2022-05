Sandrine ZHANG

Bonjour,



Architecte d'intérieur- Space planner, je suis à la recherche d'un poste sur Paris et sa couronne dès mi-avril 2019.



Passionnée par l’architecture, les arts et de manière générale par tout ce qui touche au monde créatif, mes études ont été jusqu’ici centrées sur le design d'espace. Je souhaite mettre à contribution mes compétences auprès de clients particuliers ou professionnels dans le domaine du tertiaire et des espaces de bureaux.



Je développe mes acquis depuis cinq années au sein de différentes agences et ateliers dans des domaines aussi variés que l’événementiel, l'architecture commercial, d'intérieur ou d'aménagements urbains. Avec une pratique sur le terrain, je travaille de la conception à la réalisation d'un projet. Les moyens techniques et graphiques que j'utilise sont : AutoCAD, Sketchup, la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) ou encore les croquis ou la création de maquettes en volume.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

Au plaisir de vous rencontrer,

Sandrine



Sandrinezhang.pro@gmail.com

http://cargocollective.com/sandrinezhang Sandrine.



Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Microsoft Office 2007

Adobe Creative Suite 6

Microsoft PowerPoint

PCon planner

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Adobe Photoshop CS5