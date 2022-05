Sandrino Graceffa est avant tout un créateur d’entreprise, un développeur qui s’appuie sur la force du collectif pour

impulser des projets. Après s'être consacré à des projets de développement au sein de collectivités locales , il fonde

en 2001 avec d’anciens collègues la coopérative de conseil Multicité et mène plusieurs carrières parallèles :

• Maître de conférence Associé en aménagement du territoire au sein de l’Université d’Artois à ce titre, il participe à

la formation de nombreux professionnels des métiers des Arts et de la culture.

• Consultant en développement local, il sillonne la France pour aider des acteurs locaux à structurer des projets, à

les développer ou évaluer leur pertinence.

• Dirigeant, il regroupe en 2010 douze entreprises au sein du premier cluster français consacré à la filière du

développement local et solidaire : Initiatives et Cité.

Après avoir étudié les conditions d’essaimage de Smart Be en France, Sandrino Graceffa participe à la création de

l’Union d’Economie Sociale Smartfr et en assure aujourd’hui la direction générale.

En mars 2014 , Sandrino Graceffa est nommé administrateur délégué du Smart be et prend ainsi la succession des deux fondateurs Pierre Burnotte et Julek Jurowicz à la tète du groupe



Mes compétences :

Développement local