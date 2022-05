Sandro CASA

A la fois issu du monde des statistiques en sciences économiques et de celui de l'ingénierie et de la gestion des systèmes d'information, j'évolue aujourd'hui dans le monde du conseil et du développement d'application internet riche au cœur de la sphère SAP Human Capital Management.



Ma double compétence AMOA/AMOE me permet d'intervenir sur des projets, depuis la phase de recueil des besoins jusqu'à la mise en place de l'architecture et du développement des applications.



Mon cœur de métiers HR : la gestion de la formation (Learning SOlution, Training and Event Management, Training Needs Management, Organizational Management) et les Employee/Manager Self Services (ESS/MSS).



Mes outils de développement SAP : SAP NetWeaver et son portail, ABAP WebDynpro, Visual Composer, Adobe Interactive forms, Adobe Flex / AIR and LifeCycle Data Services, ABAP Webervices, BSP/Ajax, Business Applications Program Interfaces (BAPI), ABAP 4, ABAP OO.



Mes compétences :

ABAP

ABAP WEBDYNPRO

Training

Ressources humaines

Gestion des compétences

SAP HANA Cloud Platform

SAP FIORI

ABAP FPM

SAPUI5

SAP HCM

ESS/MSS

SAP Learning Solutions

SAP Workflows