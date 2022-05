Sandro GERVAIS

Votre entreprise est tournée vers l’avenir et vous cherchez à consolider et accroître votre chiffre d’affaires ?

Expert Entreprises La Poste Solutions Business, je vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos flux documentaires sous toutes leurs formes (papier, numériques, hybrides), mais également dans l’élaboration et la mise en place de vos actions de communication, aussi bien en prospection qu’en fidélisation.

Dans un souci d’engagement en faveur de l’environnement, je vous apporte également mon expertise sur le positionnement à adopter dans une démarche RSE (via des solutions de recyclage, d’éco-conduite, etc.).

Spécialiste des problématiques d’entreprises, j’ai à cœur de fournir des solutions innovantes et en adéquation avec votre besoin, votre secteur, sur l’ensemble de l’Ile de France. Ma motivation : être un interlocuteur de confiance.

Sur un marché en perpétuelle évolution, l’expérience client est au cœur de ma réflexion afin de vous aider, chaque jour, à développer votre activité.

Vos enjeux sont aussi mes enjeux !



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Gestion de la relation client

Informatique

Management