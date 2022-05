Yolande T.CLAVER

Communication et Graphisme :

Recherches et veille de la concurrence, stratégie d’intégration culturelle des marchés étrangers.

Création et développement de supports de communication visuelle, print ou web tels que les identités visuelles, logos, posters, flyers, rapports annuels, imagerie, mailing ou autres newsletters

Gestion de publications spécialisées ou institutionnelles.



Organisation et Support Opérationnel :

Elaboration d’outils et support de travail ; procédures, tableaux de bords, gestion de bases de données.

Gestion logistique des services généraux et prestataires de services

Organisation de voyages, conférences et colloques européens ou internationaux.

Accueil de délégations européennes,traductions techniques et littéraires.



Mes compétences :

Design graphique

Communication

Stratégie

Marketing