Sandro GUBIANI

PDG - Fondateur de la Société ORIGIN INFO SYSTEM

Membre et Past Président de la Jeune Chambre Economique de Thann-Cernay



Notre Entreprise existe depuis 12 Années et compte 9 Salariés.

Implantation dans le secteur Informatique : 2 Magasins spécialisés dans l'assemblage et la réparation des grandes marques.

Un Pole Entreprises d'intégration de Serveurs et d'applications d' ERPs de grands comptes et administrations.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projets

Audit informatique

Management opérationnel