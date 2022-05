Sandro LANCRIN

Expert en sécurité de l'information et du numérique, doté d'un bagage technique conséquent associant : architecture, exploitation, gestion de projet et développement.



Actuellement en charge de la gouvernance sécurité SI du groupe "Radio France", et du pilotage de la mise en œuvre du schéma directeur de sécurité.



Conférencier en Cyber Sécurité (Les assises de la sécurité, eCrime).



Membre du Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique.



Spécialités :

- Gouvernance et Pilotage SSI,

- Gestion des risques,

- Audit,

- Architecte Sécurité,

- Gestion de projet,

- Management d'équipes,

- Réseaux et Télécoms.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Conformité

Traçabilité

Gestion de projets

Sécurité des systèmes d'information