Retour aux sources à l’île de la Reunion.



Sandro LAURENT

45 ans Réunionnais dans le sang et dans l'âme.

Avec un respect des valeurs de la famille, le goût du service et du travail bien fait.





Gérant de ma société de construction de maisons individuelles pour les particuliers, j'ai franchi le pas et relancé mon activité sur mon ile natale.

Résolument Réunionnais, un code éthique reste de rigueur.

Le respect des valeurs de la famille, le code de déontologie résolument axé sur, le service personnalisé, pour la plus grande satisfaction de mes clients .



J'assiste mes clients au début de leur projet pour la phase de faisabilité, en respectant scrupuleusement un cahier des charge que j'ai établi sur la base de mon expérience passée.

Je propose des solutions clés en main, je facilite toutes les démarches administratives, je propose des plans sur mesure calqués sur les besoins et moyens, je réalise une étude de faisabilité, je m’appui au besoin sur le concours de bureaux d’études de structure et de portabilité du sol, je consulte systématiquement la règlementation de la zone , j’aide mes clients à sélectionner le bon terrain par rapport à leurs besoins, leurs moyens, et réalise toutes les démarches nécessaires et obligatoires avant lancement de la demande de permis de construire.



J'élabore des plans personnalisés en fonction du souhait de mes clients, j’apporte un conseil sur le choix des matériaux et conçoit des projets en fonction de la RTADOM.

Je propose des solutions pour le financement grâce au concours de mes partenaires locaux,

et enfin je gère toute la partie administrative, avec ou sans suivi de chantier.



Cette solution et se soutien est indispensable, car elle permet enfin à tous mes clients d'anticiper les embuches et pièges à éviter pour leur projets de vie.

Cette solution permet aussi de, bien vivre son projet qui est de, construire sa maison individuelle ou la villa de ses rêves avec plus de sérénité, car tout le monde le dit "se sont là des projets à caractère très anxiogène ».

Mieux vaut éviter de s'empêtrer dans un projet qui peut très vite glisser dans le vide, lorsque on a, ni le temps, ni le savoir, pour absorber ou penser à tout ce qu'il y a à gérer en amont, pendant, et jusqu'à la livraison de sa maison.



"Ce rêve est désormais à l'abri du hasard ».

Il est devenu accessible et réalisable.

Grâce à l’expertise du métier que j'exerce avec passion depuis plusieurs années maintenant, dans mon entreprise j'implique cette philosophie à mes partenaires, à mes collaborateurs en mettant toujours en avant ces valeurs éthiques, d'honnêteté et de respect des familles qui nous font confiance pour leur projet de vie.



Très Cordialement,



Sandro LAURENT

Dirigeant de SANDRO CONSTRUCTIONS

ILE DE LA RÉUNION



Mobile: 06 93 13 07 16 Ile de la réunion

Mail : sandrolaurent974@gmail.com



