Sandro SANTOS

Mes missions

- J’analyse les besoins clients et qualifie les affaires avec l’Account Manager

- Je conçois et pilote le montage des offres commerciales

- Je définis la stratégie de réponse avec l’Account Manager

- Je pilote les ressources impliquées dans le montage de l’offre commerciale

- Je suis reponsable du compte d’exploitation

- Je porte et soutien la proposition commerciale auprès du client

- Je pilote les négociations financières

- Je transmets toutes les informations nécessaires pour les déploiement des offres à l’après-vente



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Téléphonie sur IP

Voix sur IP

Intégration

WAN

Réseaux sociaux

Réseau local