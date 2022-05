Sandro VÉRONIQUE

Après avoir fait mes armes pendant 7 ans au sein de l’ADIL 24, dans le Conseil juridique, fiscal et financier, j’ai passé plus de 2 ans à l’ADIL 81 en tant que directrice juridique. J’étais alors en charge du développement de l’agence avec pour résultat, une augmentation des consultations.



J’ai contribué au développement du réseau ANIL/ADIL en créant, en 2004, l’ADIL 32, dans un département rural de 180 000 habitants, en développant un service public d’information et de conseil et en positionnant l’agence sur ses missions de base.



Puis, en 2009, j’ai crée l’ADIL 57, département aux territoires variés de plus 1 040 000 habitants. J’ai mis en place une structure qui contribue au bon fonctionnement de la filière du logement en passant par le conseil au particulier et l’appui aux professionnels et acteurs dans la mise en œuvre des dispositifs de la politique du logement et de l’habitat.



Mes compétences :

Conseil juridique

Développement durable

Management

Immobilier

Gestion de projet