Sandryne ZICOLA

Passionnée par la vente de produits authentiques et naturels de Provence et par l'encadrement d'une équipe, j ai été responsable boutique d'une épicerie fine chocolaterie "Le Comptoir de Mathilde de Nîmes et Centre commercial Le Pontet Avignon ainsi qu 'en parfumerie "L'Occitane en Provence" à Avignon .



J'ai pu développer le chiffre d' affaire de la boutique et fidéliser la clientèle.



Cette mission a été très enrichissante et je souhaite mettre à disposition mes compétences acquises dans le domaine de l'accueil, la vente , le management, la formation, la gestion, le merchandising et le recrutement.

Mon objectif est de faire vivre à vos clients une réelle "expérience boutique" afin d'encrer des souvenirs "plaisir" dans l'acte d'achat de vos clients et donc de développer votre chiffre d'affaire!



Mes compétences :

Gestion

Formation

Organisati

Management

Commercial

Merchandising

Massage

Recrutement