Sandy ALIBO

Après un DUT Publicité marketing, je me passionne pour le média Internet et entreprend des études supérieures orientées multimédia à l'institut Ingémédia.

Après plusieurs stages au sein d'entreprises orientées vers les dernières technologies (TYCO Electronics, NEC), je découvre l'univers web du sport au sein de la société Newsweb et le métier de chef de projet marketing/communication. En 2005, je m'oriente vers une expérience plus commerciale au sein de la régie orange advertising Network. Après plusieurs missions (account, chef de pub etc...), j'ai travaillé au sein de la cellule opérations spéciales nouvellement créee au sein de la régie : réalisation de nouveaux formats publicitaires, brand content, jeux concours, opération triple-play...

Puis, un nouveau challenge, celui de Responsable Sponsoring Sports de Glisse pour la marque Sosh (groupe Orange). Stratégie événementielle avec sponsoring de compétitions sportives, Encadrement et activation des athlètes, lancement du projet de brand content Sosh : le blog Ride Sessions.



Mes compétences :

Chef de publicité

Internet

Publicité

Web

Web-marketing

Webmarketing