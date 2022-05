Sandy ALLOUCHERIE

Diplômé du titre professionnel secrétaire assistante suivie à l'AFPA de Liévin, je souhaite mettre au profit d'une entreprise les connaissances et compétences acquises durant cette formation mais aussi au cours des expériences professionnelles.



Cette formation m'a permise de faire évoluer des connaissances telles que la gestion administrative courante du personnel, le suivi des achats et des ventes (factures, BL, BC, devis, avoir, relance client...), de réaliser des tableaux de suivis d'exercices, de gérer un planning, d'organiser des déplacements, de rédiger des compte-rendus, note de service...



Rigoureuse et dynamique, je saurai prendre en charges toutes les tâches qui me seront confiées.



Pour de plus amples renseignements, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

back office

Traduction

Accueil physique et téléphonique

Communication interne

Adaptabilité

Relationnel

Gestion administrative courante du personnel

Elaboration tableaux de suivis

Achats/ventes