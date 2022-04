Yann ALLOUCHERIE

Z0 Gravity - Une seule plateforme collaborative pour l'entreprise ou la collectivité

Les ENTREPRISES et les COLLECTIVITÉS ont de réels défis courts termes à relever :

- Réaliser le maximum de PROJETS dans un contexte d’optimisation budgétaire (fonctionnement et investissement)

- Créer de la VALEUR pour chaque € investi

- Créer de la SYNERGIE entre les différentes parties prenantes

- «SIMPLEXITER» le pilotage avec une vision globale en temps réel

z0 Gravity est leur outil simple, complet et temps réel de pilotage global et «multivision»



Mes compétences :

Conduite du changement

Management de projet

ITIL

Chef de projet

Système d'information

Gestion de projet

COBIT

AMOA