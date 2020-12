Lionel EBBHAH

Un parcours surprenant et sans doute peu commun qui est devenu une force et un avantage sur un marché en sans cesse mutation. Mes différentes expériences professionnelles à tous niveaux et en tous lieux m'ont permis d'acquérir un solide bagage quelque peu incomparable.

Projet, étude, prospection, suivi, comptabilité, facturation, business, commerce, management, technique, information, technologie, .... font aujourd'hui partie intégrante de mon cursus/profil.



Ce qui pouvait paraître hier comme un obstacle est devenu de nos jours avec temps et travail mon atout majeur.