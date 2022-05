Comptable multi-employeurs depuis plus de 10 ans.

J'assistante les gérants ou le service comptabilité dans toutes les missions de l'entreprise: comptabilité, secrétariat, social, assistanat technique, accueil physique et téléphonique. Je peux également apporter mon soutien au service commercial.

Travail à temps partagés depuis 2006.



Mes compétences :

Assistanat générale et social

Secrétariat

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques